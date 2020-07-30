Киев, , 11:12 — REGNUM На Украине бывшую дачу Виктора Януковича в Донецкой области в настоящий момент превратили в военную базу.

Соответствующий сюжет был показан вечером 29 июля на украинском телевидении в программе ТСН.

Отмечается, что дом в приазовском городке Урзуф строили специально для Януковича еще когда он был губернатором Донецкой области Украины. В дальнейшем здесь всегда была закрытая территория.

Теперь же на базе отдыха живут и тренируются националисты из подразделения «Азов» (в сюжете не уточняется, есть ли на это законные основания).

«Во дворе теперь ящики из-под боеприпасов, и каждое утро на территории комплекса звучит молитва националиста. Бывшая совещательная — теперь библиотека, а возле бывшего гаража Януковича стоят танки», — говорится в сюжете.

СМИ уточняет, что со времен Януковича на базе остались только столы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году на территории главной резиденции Януковича в период его президентства «Межигорье» открыли детский лагерь. Организаторы заявили о социальной программе для детей, чьи родители являются участниками или пострадали во время боевых действий в Донбассе (с украинской стороны).