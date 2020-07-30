Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа признали виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорили к четырем годам заключения. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, заседание проходило в Тбилисском городском суде 30 июля. Судья Валериан Бугианишвили также признал подсудимого виновным в неисполнении судебного решения.

Напомним, Руруа был задержан полицией в ноябре 2019 года и взят под арест, так как при обыске у него нашли огнестрельное оружие. Он свою вину отрицал.

Стоит отметить, что в оппозиционных партиях Грузии Руруа называют «политическим заключенным». К «политзаключенным» были отнесены представители оппозиции, которые имели проблемы с законом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в мае помиловала тех, кто уже был осужден. Руруа остался последним, кого грузинские власти не выпустили под давлением оппозиции.

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