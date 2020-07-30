Москва, , 11:06 — REGNUM Узнать историю создания и основные этапы становления Воздушно-десантных войск РФ теперь можно на сайте Министерства обороны России. Ведомство открыло на своём интернет-ресурсе интерактивный раздел, посвящённый 90-летию образования «крылатой пехоты».

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Всего представлено четыре блока. В первом под названием «90 лет на страже Отечества» опубликованы уникальные документы Центрального архива министерства. В частности, читатели могут ознакомится с проектом положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии от августа 1941 года с правками Иосифа Сталина, журналом боевых действий ВДВ Красной Армии за 1941−1944 год. Также здесь представлены фотографии личного состава, боевые характеристики командиров, описания условий быта и мест боёв в период Великой Отечественной войны.

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Раздел запущен на четырёх языках — русском, французском, английском и испанском.

Как сообщало ИА REGNUM, день Воздушно-десантных войск отмечают в России ежегодно 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.