Киев, , 10:58 — REGNUM На Украине СМИ продолжают обсуждать решение президента Владимира Зеленского о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в страну с туристической целью.

В частности, «Радио Свобода» направило запрос в МИД Украины, интересуясь, не повлияет ли предоставление безвизового режима для жителей Китая на отношения с другими государствами.

В МИД заявили, что формирование и реализация визовой политики является суверенным правом каждого государства.

«В контексте вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран по КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами», — говорится в ответе дипломатического ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующий указ Зеленский подписал 28 июля с целью «развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма».

Решение президента было крайне негативно оценено экспертным сообществом — политологи считают, что Украина не выиграет ничего, а потеряет довольно много.