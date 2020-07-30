Минск, , 10:52 — REGNUM На встрече в Центральной избирательной комиссии Белоруссии было заявлено о возможности ограничения интернета в республике при необходимости. Об этом 30 июля заявил кандидат в президенты страны и один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Я спросил (у госсекретаря Совбеза) про возможное ограничение интернета, — сказал Дмитриев. — Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают (возможность) отключить интернет».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Это будут шестые президентские выборы в Белоруссии, граждане выберут главу государства на пятилетний срок.

Все пять предыдущих сроков у власти находился Александр Лукашенко, не проигравший ни одни выборы. Сейчас его соперниками являются беспартийная Светлана Тихоновская, Сергей Черечень (БСДГ, или Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»), беспартийный Андрей Дмитриев и беспартийная Анна Канопацкая.

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