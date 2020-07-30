Киев, , 10:51 — REGNUM Украина с помощью нынешнего перемирия в Донбассе показывает «нормандской четверке» готовность к конструктивному диалогу относительно мирного урегулирования конфликта, заявил вечером 29 июля в эфире телеканала «Украина 24» представитель Киева в контактной группе Сергей Гармаш.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, отметил Гармаш, Украина показыет западным партнерам свое стремление к конструктивной работе и к конструктивному диалогу.

«Это очень важно для нас, потому что, к сожалению, Украина сама по себе слабый переговорщик… один на один остаться с Россией в процессе переговоров нам будет сложно. Мы заинтересованы в поддержке наших западных партнеров, и мы сейчас показали, что готовы и хотим решать эту проблему», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что с 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

На брифинге 29 июля Зеленский заявил, что Украина будет «делать всё», чтобы сохранить перемирие в Донбассе, и со своей стороны с 27 июля выполняет договоренности «на 100%».

«Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет, они существуют. Потому что это 410 километров разграничительной линии, и проконтролировать всё достаточно сложно», — добавил президент Украины.