Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM На Камчатке завершился приём документов для регистрации кандидатов на досрочных выборах губернатора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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Изначально на выборы выдвинулись 16 кандидатов. Документы для регистрации подали в избирком только восемь из них: самовыдвиженцы Владимир Солодов и Этибар Тагиев, от КПРФ — Валерий Быков, от «Партии Роста» Максим Близнюков, от «Патриотов России» — Александр Остриков, от партии «Гражданская платформа» — Андрей Лиходеев, от «Справедливой России» — Дмитрий Бобровских, от ЛДПР — Валерий Калашников.

Кандидатам выдвинутым от партий для регистрации было необходимо предоставить в свою поддержку не менее 58 подписей депутатов местного уровня. Самовыдвиженцам помимо поддержки депутатов необходимо было заручиться поддержкой не менее 4 741 жителя Камчатки.

Пока избирком проверил подлинность документов представленных врио губернатора края Владимиром Солодовым — его зарегистрировали в качестве кандидата и выдали удостоверение.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Еврейской автономной области завершил приём документов для регистрации от кандидатов в губернаторы региона. Одному из претендентов на пост главы области в регистрации на выборах отказано.