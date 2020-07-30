Москва, , 10:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп логичен в формате деловой сделки: мы вам безопасность, а вы нам рынок газа и взносы в НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Если Германия не соблюдает эти требования, то в логике Трампа надо улучшить свою переговорную позицию и ухудшить позицию соперника, что он и делает, обещая вывести часть войск.

А если посмотреть на ситуацию в геополитическом формате, то всё наоборот — базы в Германии нужны именно США, а народ Германии никогда не голосовал за присутствие американцев на их земле, и более того, логично было бы, если бы с уходом советских войск из ГДР США тоже убрали бы свои войска.

Но, конечно, красная нить этих событий — это борьба за рынок газа, что совсем выводит из себя промышленные и политические круги Германии.

Тактика Германии будет основываться сейчас на затягивании процесса, чтобы понять, кто станет президентом США в ноябре 2020 года, и потом уже определиться со своими действиями», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для защиты Германии от России.

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