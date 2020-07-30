Минск, , 10:41 — REGNUM Россия должна предельно жестко ответить на действия властей Белоруссии, потому что Александр Лукашенко перешел уже все мыслимые границы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали граждан России, которых они считают сотрудниками российских частных военных компаний и подозревают в намерении организовать беспорядки — или, по последней версии следствия, «подготовить теракт».

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« Россия, конечно, должна ответить на все эти действия. Прежде всего нужно отказаться от направления наблюдателей на эти выборы, в том числе по линиям ШОС и СНГ. Их участие было бы унижением для страны. Результаты этих выборов тоже не следует признавать.

Российского посла нужно отозвать для консультаций. Обвинения в подготовке терактов — это откровенный вызов. Белорусского посла нужно вызвать в МИД, вручить ему ноту и выслать из страны: пускай спасает Лукашенко от «терактов» в Минске.