Симферополь, , 10:43 — REGNUM Доводы Евросоюза о милитаризации Крымского полуострова очевидно несостоятельны, считает постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом он заявил 30 июля РИА Новости.

В Евросоюзе ранее связали закладку в Керчи десантных кораблей с «милитаризацией» Крыма и заявили, что это негативно влияет на безопасность в Чёрном море.

«По этой логике закладка российских «Мистралей» во Франции означала милитаризацию НАТО со стороны России. Что-то здесь не вяжется», — сказал Мурадов.

Он добавил, что на крымских верфях можно строить по заказу любые суда, в том числе — для стран ЕС. Мурадов также удивился тому, что Еврокомиссия стала заниматься вопросами мировой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на керченском заводе «Залив» при участии президента РФ Владимира Путина заложили два универсальных десантных корабля: «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

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