Кемерово, , 10:39 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов дал поручения соответствующим ведомствам усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Так, поручено активизировать работу по определению первого и второго круга лиц, контактирующих с пациентами с коронавирусом; по привлечению к ответственности лиц, не соблюдающих требования постановлений Роспотребнадзора, а также граждан, не соблюдающих масочный режим.

Кроме того, управляющим компаниям и службам ЖКХ необходимо более тщательно проводить обработку мест общего пользования.

«Нам сегодня нужна точная аналитика, чтобы принимать соответствующие эффективные решения, — подчеркнул Сергей Кузнецов. — Сейчас распространение инфекции в нашем городе имеет внутренний характер, не завозной. И в наших силах остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать те меры, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача Кемеровской области и распоряжении губернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность».