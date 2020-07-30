Иркутск, , 10:38 — REGNUM Помимо досрочных губернаторских выборов, на 13 сентября 2020 г. в Иркутской области назначены 90 избирательных кампаний местного уровня. Как сообщает сегодня, 30 июля, официальный сайт областного избиркома, будут избираться 12 мэров, 35 глав, а также депутаты муниципальных дум (43 кампании).

По данным ГАС «Выборы», в выборах депутатов муниципальных дум участвуют 944 кандидата, из которых 222 являются самовыдвиженцами. «Единая Россия» выдвинула 253 кандидата, КПРФ — 158, ЛДПР — 190, «Справедливая Россия» — 61, КПСС — 27, «Гражданская Платформа» — 23, «Коммунисты России» — шесть, Партия прямой демократии — два, «Патриоты России» и Партия дела — по одному. На утро 30 июля зарегистрированы 125 человек: 24 самовыдвиженца и 101 партийный.

На выборах глав и мэров документы о выдвижении представил 241 кандидат, из которых 113 являются самовыдвиженцами. «Справедливая Россия» выдвинула 12 кандидатов, КПРФ — 17, ЛДПР — 35, «Единая Россия» — 34, Партия дела — четыре, «Патриоты России» — три, КПСС — шесть, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Партия за справедливость!» и «Зеленая альтернатива» — по одному, «Гражданская Платформа» — девять, Партия прямой демократии — пять. Зарегистрированы 56 кандидатов, 18 из которых — самовыдвиженцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в проведении досрочных выборов в Иркутской области возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Срок представления документов в облизбирком на регистрацию от кандидатов в губернаторы завершился 29 июля.

Помимо Игоря Кобзева, который является самовыдвиженцем и представил 10 207 подписей избирателей и 264 подписи муниципальных депутатов и глав, необходимые документы сдали Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»), Максим Евдокимов («Родина») и поддержанный КПСС Геннадий Щадов. Заметим, что его фамилия всего на одну букву различаются от фамилии другого претендента на губернаторское кресло — депутата Госдумы Михаила Щапова, который тоже является креатурой коммунистов.

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