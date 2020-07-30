Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили отправились в пострадавший от наводнения район в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба правительства страны.

Сообщается, что на месте премьер-министр намерен ознакомиться с ситуацией и провести заседание чрезвычайного штаба. Штаб был создан 29 июля. В него включили представителей министерства регионального развития, департамента автодорог, компании водоснабжения, энергетической компании, экстренных служб, а также местных мажоритарных депутатов.

Напомним, наводнение произошло в Онском муниципалитете в ночь на 29 июля. Река Риони разлилась из-за сильных дождей. Из-за этого были размыты дороги, повреждены мосты, и 2000 жителей 12 сёл оказались отрезаны от остального мира. С помощью вертолетов были эвакуированы более 100 человек.

Данных о пострадавших нет.

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