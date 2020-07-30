Киев, , 10:24 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 30 июля, продолжает рабочую поездку по контрольному Киеву Донбассу и другим регионам восточной части страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 29 июля Разумков посетил КПВВ «Майорское» в «украинской» части бывшей Донецкой области, пообщался с жителями прифронтовых сел и встретился с военными. Также спикер сделал ряд политических заявлений относительно режима тишины и проведения местных выборов в Донбассе. Сегодня Разумков посетит «украинскую часть» бывшей Луганской области, а завтра — Харьковскую область.

Политолог Дмитрий Корнейчук предполагает, что Разумков попросту начал «пиариться» на мире за спиной у Зеленского. Эксперт утверждает, что спикер готовится к старту собственного политического проекта, что будет окончательным расколом «Слуги народа»

«А я сразу говорил, что Зеленский пригрел змею на груди. Интересно, понимает ли сам президент, что его подсиживает человек-никто, которому он сам придал статус, сделав спикером?», — задался вопросом специалист.

ИА REGNUM напоминает, что из нынешних представителей власти на Украине только Разумков имеет рейтинги, примерно сопоставимые с рейтингами президента Зеленского. В частности, согласно данным последних соцопросов, деятельностью главы Рады довольны 24% украинцев (для сравнения Зеленским довольны 36%, премьером Шмыгалем — 12%).