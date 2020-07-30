Вашингтон, , 10:22 — REGNUM С сегодняшнего дня, 30 июля, члены палаты представителей не смогут находиться в здании Конгресса США без медицинских масок. Это обязательство распространяется и на остальных сотрудников палаты представителей. Об этом сообщила спикер нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси.

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О новом правиле для членов палаты Пелоси заявила во время беседы с высокопоставленными демократами незадолго до того, как об этом было официально объявлено в палате представителей, сообщил CNBC источник, присутствовавший при этом разговоре.

Пелоси уточнила, что члены Конгресса США и сотрудники будут обязаны носить маски всё время, пока они находятся в здании палаты. Снимать их можно будет только на время выступления. Невыполнение этого требования будет считаться «серьёзным нарушением правил приличия», добавила спикер.

Телеканал сообщает, что новое правило об обязательном ношении масок было введено всего через несколько часов после того, как представитель Республиканской партии Луи Гомерт от штата Техас объявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Добавим, что до этого коронавирусом заразились девять членов палаты представителей и один сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 30 июля, в США выявлено свыше 4,4 млн носителей SARS-CoV-2. Более 150 тыс. пациентов, у которых был выявлен коронавирус, скончались.