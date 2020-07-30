Буэнос-Айрес, , 10:20 — REGNUM Жители Индонезии в Аргентине оказали социальную помощь жителям города Ломас-де-Самора в провинции Буэнос-Айрес в качестве формы солидарности во время пандемии, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Аргентине Ниниек Кун Нарьятье подчеркнул, что дружба Индонезии и Аргентины не знает географических границ.

Известно, что теплая одежда, одеяла, подгузники и детская одежда были подарены местным жителям посольства Индонезии в Буэнос-Айресе.

«Солидарность продемонстрировали индонезийцы в Аргентине через посольство Индонезии в Буэнос-Айресе, пожертвовав полезные товары нуждающимся в Ломас-де-Самора», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что празднование Ид аль-Адха, также известного как Курбан-байрам, может способствовать укреплению веры и благочестия в период пандемии.

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