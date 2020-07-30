Минск, , 10:20 — REGNUM Уголовное дело о подготовке терактов возбуждено в Белоруссии после задержания 32 российских граждан. Об этом заявил 30 июля журналистам госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Он подтвердил, что в связи с задержанием предполагаемых «боевиков» открыто уголовное дело, и уточнил, что это статья о подготовке терактов.

Равков заявил также, что задержанные люди дают показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно о задержании под Минском группы российских граждан. Это, как утверждают источники, «32 боевика иностранной частной компании Вагнер». Российская сторона уведомлена о задержании 32 граждан РФ.

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