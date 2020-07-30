Кемерово, , 10:13 — REGNUM Аквапарк около Красного озера в Кемерове планируется построить к 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики парламента Кузбасса Сергей Григорьев.

«В феврале этого года договор аренды после проверок КУГИ был продлён на три года. Но из-за коронавируса график работ сбился, — подчеркнул Григорьев. — Уже в сентябре застройщик планирует получить разрешение на строительство».

Он уточнил, что предварительный срок сдачи объекта — 2022 год.