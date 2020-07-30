Минск, , 10:07 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии в настоящее время проводит срочную встречу с кандидатами на пост президента страны. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости.

Указывается, что на данную встречу в ЦИК Белоруссии приехали кандидаты: безработная Светлана Тихановская, бывший депутат Анна Канопацкая и один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, а также государственный секретарь белорусского Совбеза Андрей Равков.

При этом действующий президент страны Александр Лукашенко, также баллотирующийся на главный пост Белоруссии, или представители его предвыборного штаба не были замечены возле входа в здание ЦИК республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер» в отеле под Минском.

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