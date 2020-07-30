Москва, , 10:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что заседание комиссии по сотрудничеству между нижней палатой парламента и Собранием Исламского Совета Ирана может быть проведено в режиме видео-конференц-связи.

«Учитывая особый характер межпарламентских связей между Государственной думой и парламентом Ирана, было бы правильно проработать возможность проведения этой встречи в режиме ВКС», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он напомнил, что ситуация с пандемией коронавируса не позволила провести запланированное ранее заседание межпарламентской комиссии с коллегами из Ирана.

Спикер Госдумы дал поручение комитету по международным делам изучить возможность провести заседание межпарламентской комиссии в формате видеоконференции.