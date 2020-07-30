Москва, , 09:51 — REGNUM В Госдуме поддержали предложение увеличить пособие по безработице, при этом оно должно стимулировать к поиску работы.

«Конечно, надо увеличивать пособие по безработице. Оно должно стимулировать к поиску работы, давать возможность человеку нормально трудоустроиться», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

При этом, по мнению парламентария, в первую очередь надо увеличивать зарплаты.

«Даже минимальная зарплата должна не просто спасать от голодной смерти, а гарантировать скромную, но достойную жизнь», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. В документе говорится, в частности, что кроме минимальной выплаты безработным, следует определить размер максимальной выплаты, пишут «Известия».