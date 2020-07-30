Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Экс-министр финансов Чувашии Светлана Енилина назначена заместителем председателя комитета финансов Санкт-Петербурга. К «должностным обязанностям» она приступила сегодня, 30 июля, сообщается на сайте ведомства.

Светлана Енилина Cap.ru

47-летняя Светлана Енилина в команде экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева работала министром финансов в статусе вице-премьера и рассматривалась как один из возможных кандидатов на высший пост в республике. 31 января 2020 года, через два дня после отставки Игнатьева, врио главы Чувашии Олег Николаев освободил её от занимаемой должности по собственному желанию.

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В апреле-июле Светлана Енилина замещала должность заместителя председателя Комитета финансов Ленинградской области.

«С 30 июля приступила к должностным обязанностям заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга. Курирует отдел бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, отдел бюджетной политики в сфере образования, отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и отдел бюджетной политики в сфере культуры, молодежной политики и спорта», — говорится в сообщении.

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