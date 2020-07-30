Париж, , 09:29 — REGNUM Государственный секретарь по туризму Франции Жан-Батист Лемуан обрадовался тому, что французы услышали призыв и будут отдыхать внутри страны этим летом, передает BFM TV.

«7 французов из 10 останутся во Франции этим летом», — объявил Жан-Батист Лемуан.

«Обычно мы принимаем до 17 миллионов иностранных туристов, и этим летом их там нет», — отметил госсекретарь.

«Мы проводим межведомственную работу с Элизабет Борн, министром труда, чтобы увидеть условия продолжения в период с сентября по декабрь», — уточнил госсекретарь, напомнив о необходимости «поддержки сектора туризма в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного управления здравоохранения Франции, в стране растет число случаев заражения SARS-CoV-2.

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