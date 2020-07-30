Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Встреча представителей Южной Осетии и Грузии по урегулированию приграничных споров пройдет в Эргнети 30 июля. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей встреч в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), опубликованном на сайте Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС).

«В течение последних недель сопредседатели провели интенсивные консультации с целью поиска возможности возобновления встреч в формате МПРИ в Эргнети», — сообщает МНЕС.

В миссии отмечают важность возобновления диалога между сторонами. Село Эргнети находится на границе между Южной Осетией и Грузией. Это будет 96-я встреча в данном формате.

Напомним, во время 95-й встречи в рамках МПРИ, которая проходила в августе 2019 года, представители Южной Осетии потребовали демонтировать установленный незадолго до этого на югоосетинской территории грузинский блокпост. Представители Грузии отказались обсуждать этот вопрос, и делегация Южной Осетии покинула переговоры.

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