Берлин, , 09:13 — REGNUM Власти Германии обращались к России в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представленную правительством ФРГ информацию.

Отмечается, что 22 июля правительство Германии обратилось к российским должностным лицам РФ с вопросом, не въезжал ли Марсалек на территорию РФ. По состоянию на 28 июля Россия «не ответили на запрос Германии», пишет газета.

Также сообщается, что Интерпол издал в отношении Марсалека так называемое «красное уведомление», которое означает международный ордер на арест лица.

Как сообщало ИА REGNUM, Wirecard — немецкий оператор электронных платежей, у которого обнаружили отсутствие €1,9 млрд, которые значились в отчётности как актив. Предположительно компания вводила в заблуждение своих вкладчиков.

Прокуратура полагает, что этих денег не было вовсе, а вкладчики были обмануты. Глава Wirecard Маркус Браун подал в отставку, а бывший топ-менеджер компании Ян Марсалек, предположительно ключевой участник мошеннической схемы, скрылся от правосудия якобы в Россию.

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