Киев, 30 июля 2020, 08:48 — REGNUM Украина проводит три реформы, которые вредят венгерскому национальному меньшинству, живущему в стране. Об этом заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто 29 июля в интервью «Интерфакс — Украина».
По словам дипломата, язык и образование позволяют венграм передавать детям свою идентичность, а административное устройство даёт возможность жителям Закарпатья участвовать в решении вопросов, касающихся их самих, а также ситуации в их населённых пунктах.
Ийдярто подчеркнул, что пока украинская сторона не решит спорные вопросы, Венгрия будет и дальше блокировать работу двусторонней комиссии Украина — НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет румын Украины пожаловался в Бухарест на принудительную украинизацию, которую проводят в их отношении украинские власти.
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