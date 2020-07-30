Киев, , 08:48 — REGNUM Украина проводит три реформы, которые вредят венгерскому национальному меньшинству, живущему в стране. Об этом заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто 29 июля в интервью «Интерфакс — Украина».

«Это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким-то образом эти три, в определённым смысле, широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема», — рассказал он.

По словам дипломата, язык и образование позволяют венграм передавать детям свою идентичность, а административное устройство даёт возможность жителям Закарпатья участвовать в решении вопросов, касающихся их самих, а также ситуации в их населённых пунктах.

Ийдярто подчеркнул, что пока украинская сторона не решит спорные вопросы, Венгрия будет и дальше блокировать работу двусторонней комиссии Украина — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет румын Украины пожаловался в Бухарест на принудительную украинизацию, которую проводят в их отношении украинские власти.

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