Банжул, , 08:39 — REGNUM Президент Гамбии Адама Барроу начал соблюдать режим самоизоляции после того, как у вице-президента страны Исату Турэй подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице палаты представителей Гамбии в Twitter.

В соответствии с сообщением, Барроу будет находиться на самоизоляции в течение двух недель.

К настоящему времени в Гамбии подтвердили 326 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых — с летальным исходом.

Правительство призывает граждан страны носить маски и соблюдать дистанцию в три шага друг от друга, чтобы предотвратить распространение вируса.