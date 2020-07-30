Банжул, 30 июля 2020, 08:39 — REGNUM Президент Гамбии Адама Барроу начал соблюдать режим самоизоляции после того, как у вице-президента страны Исату Турэй подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице палаты представителей Гамбии в Twitter.
В соответствии с сообщением, Барроу будет находиться на самоизоляции в течение двух недель.
К настоящему времени в Гамбии подтвердили 326 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых — с летальным исходом.
Правительство призывает граждан страны носить маски и соблюдать дистанцию в три шага друг от друга, чтобы предотвратить распространение вируса.