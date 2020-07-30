Сеул, , 08:35 — REGNUM 30 июля стартуют переговоры представителей Южной Кореи и Камбоджи по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, переговоры пройдут в онлайн-формате в течение двух дней.

Известно, что решение о начале переговоров было принято во время саммита Камбоджа — Южная Корея, состоявшегося в марте прошлого года, а также в ходе видеоконференции между главой департамента торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и министра торговли Камбоджи 9 июля.

Отмечается, что в рамках переговоров представители двух стран намерены обсудить развитие экономического сотрудничества, критерии определения страны происхождения товаров, открытие рынка и другие вопросы.

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