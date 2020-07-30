Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Лидер правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили провел по удаленной видеосвязи встречу с руководством фонда «Национальный демократический институт США» (NDI). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба грузинской партии.

В пресс-службе отметили, что с Иванишвили встретился глава «Национального демократического института» Дерек Митчелл. Также прошли переговоры с ведущим экспертом и директором избирательных программ NDI Патриком Мерло, директором евразийских программ Лорой Джюит, директором киргизского офиса Аланом Гилламом и старшим менеджером и советником по гендерным вопросам программы NDI — Грузия Теоной Купуния.

Сообщается, что темой для обсуждения была предвыборная обстановка в Грузии.

Стоит отметить, что NDI периодически публикует данные опросов общественного мнения. На этой неделе фондом были распространены результаты опроса среди жителей Грузии.

Напомним, выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии верят в искусственное происхождение коронавируса — опрос