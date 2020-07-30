Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не видит оснований для защиты Германии от России. Об этом глава Белого дома заявил на своей в соцсети Twitter.

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Американский лидер указал на то, что Берлин выделяет недостаточно средств на поддержание коллективной обороны Североатлантического альянса.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, и мы должны защищать Германию от России. Что все это значит?», — недоумевает Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Германия очень сильно просрочила свой взнос в размере 2% в НАТО.

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«Поэтому мы выводим часть войск из Германии», — пояснил американский лидер.

Как сообщало иа, ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. При этом он уточнил, что из них 6,4 тыс. отправятся на родину, а 5,5 тыс. военных будут перебазированы в Бельгию и Италию. В результате на территории Германии должны остаться порядка 25 тыс. военнослужащих США.

Добавим, что замглавы комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендез уверен, такое решение Вашингтона «обидит одного из наших самых близких союзников», а также «ослабит позиции США по противостоянию агрессии Кремля в Европе».

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