Киев, 30 июля 2020, 08:17 — REGNUM Задержанных в Белоруссии граждан России, которых в СМИ называют «членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», следует выдать Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос 29 июля в эфире «Пятого канала».
Чиновник заявил, что обратился с данным предложением в МИД Украины.
Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержанных в Белоруссии граждан РФ следует проверить на причастность к войне в Донбассе.
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