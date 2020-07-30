Киев, , 08:17 — REGNUM Задержанных в Белоруссии граждан России, которых в СМИ называют «членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», следует выдать Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос 29 июля в эфире «Пятого канала».

Чиновник заявил, что обратился с данным предложением в МИД Украины.

«Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо», — рассказал он.

Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержанных в Белоруссии граждан РФ следует проверить на причастность к войне в Донбассе.

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