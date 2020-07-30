Уфа, , 08:21 — REGNUM Самые важные мероприятия будут проводиться на Советской площади в Уфе. Об этом 29 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, планируется, что Советская площадь, которую сейчас реконструируют, станет главной площадью в Башкирии. Здесь будут проводить важнейшие мероприятия. Кроме этого, у людей будет возможность просто отдохнуть и погулять по ней.

Хабиров напомнил, что в центре площади будет установлен памятник легендарному командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.

По сообщению администрации главы региона, работы по реконструкции площади идут по графику: первый этап проекта планируют закончить в начале декабря текущего года. В скором времени строители начнут укладывать гранитное покрытие. Здесь будет установлен также светомузыкальный фонтан.

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