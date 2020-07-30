Сеул, , 08:06 — REGNUM Республика Корея и США одинаково понимают важность для региона размещения на территории азиатских стран американских вооруженных сил. Об этом официальный представитель министерства национальной обороны Южной Кореи полковник Мун Хон Сик заявил 30 июля в ходе брифинга в Сеуле.

«Республика Корея и США разделяют понимание роли и важности американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сказал Мун Хон Сик, комментируя сообщение о намерении США вывести из Германии 12 тысяч военнослужащих.

По его словам, Вашингтон и Сеул «не обсуждали вопрос об изменении численности американских войск», которые дислоцируются на территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение военного присутствия США в Южной Корее не входило в список тем, обсуждавшихся главой Пентагона Марком Эспером и министром обороны Республики Корея Чон Гён Ду в ходе состоявшегося 21 июля телефонного разговора.

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