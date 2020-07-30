Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Жаклин Соваж, женщины, «ставшей символом борьбы с насилием» через несколько часов после объявления о ее смерти, передает BFM TV.

Жаклин Соваж ушла из жизни 29 июля 2020 года в возрасте 72 лет.

«Она вышла на свободу. Она стала символом борьбы с насилием по отношению к женщинам. Эта борьба, великое дело пятилетнего срока, мы будем продолжать вести ее неустанно. Мои мысли с теми, кто рядом с ней», — написал глава государства в Twitter.

Приговоренная к 10 годам тюремного заключения за убийство мужа, Жаклин Соваж была освобождена из тюрьмы в декабре 2016 года благодаря помилованию президента Франсуа Олланда.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд также почтил её память, сославшись на «семейную драму, которая расстроила общественное мнение».

«Многие избитые женщины узнали себя в ней. Сегодня, я также знаю, что Жаклин Соваж умерла на свободе», — написал экс-президент в Twitter.

Напомним, в возрасте 66 лет Жаклин Соваж убила своего мужа, который более 40 лет издевался над ней и её четырьмя детьми.