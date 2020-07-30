Вена, , 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

«Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как «наказание» Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута», — объяснил дипломат.

Ульянов добавил, что после вывода военного контингента США может измениться только экономическая ситуация в районах вокруг американских баз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о решении вывести из Германии 11,9 тыс. военных США, из которых 6,4 тыс. вернутся на родину, а 5,6 тыс. будут перебазированы в другие страны Европы.

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