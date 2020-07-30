Богота, , 07:54 — REGNUM Расследование разгрома здания консульства Венесуэлы в Боготе проведут власти Колумбии, 29 июля сообщается на странице в Twitter колумбийского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики подчеркнули, что будут изучаться различные версии происшествия, в том числе и хищение, которое якобы могли допустить венесуэльские дипломаты, оставшиеся без заработной платы.

Ведомство попросило полицию Колумбии активизировать работу по данному событию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля венесуэльский министр иностранных Хорхе Арреас распространил информацию о том, что в столице Колумбии Боготе было разграблено и разгромлено здание консульства Венесуэлы.

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