Москва, , 07:37 — REGNUM Опасной провокацией могло стать перемещение из Германии американских войск в Польшу и прибалтийские страны, поскольку это бы нарушило положения основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Об этом на своей странице в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал высказывание главы Пентагона Марка Эспера о намерениях перебросить часть военнослужащих США к российским границам.

При этом сенатор отметил, что вывод военных не отразится на роли Берлина в ЕС вопреки замыслам Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Марк Эспер заявил, что из Германии будут выведены в почти 12 тысяч американских военнослужащих. Из них 9,5 тысячи военных перенаправят в Италию и Бельгию.

Читайте ранее в этом сюжете: Прощай, Штутгарт. Европейский штаб США переносят в Бельгию