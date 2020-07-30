Благовещенск, , 07:48 — REGNUM В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели плановые полёты в условиях высоких температур. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В заявлении военного ведомства отмечается, что полёты при высоких температурах предъявляют особые требования к технике пилотирования самолётов в воздухе, а также к обслуживанию и эксплуатации авиационной техники на земле.

В числе важнейших задач, решаемых при проведении таких полётов, является слаживание действий авиационных экипажей в составе отряда ракетоносцев из 3−4 самолётов.

В учебных полётах принимали участие более 10 авиационных экипажей, в том числе с участием молодого лётного состава. Руководил полётами командир полка дальней авиации полковник Трофим Капша.

Как сообщало ИА REGNUM, лётно-тактические учения с практическими пусками ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 провёл в Мурманской области авиационный полк дальней авиации ВКС России. Во время учений экипажи бомбардировщиков также выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря.

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