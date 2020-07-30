Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Отклонить кандидатуру отставного бригадного генерала Энтони Таты, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность заместителя главы Пентагона политическим делам, призвали в американской организации Muslim Advocates («Защитники мусульман»), передаёт 29 июля агентство Reuters.

«У Таты большой послужной список антимусульманских высказываний, в том числе он говорил, что «ислам — самая деспотичная и жестокая религия», — объяснили свой призыв в организации.

Там добавили, что Тата ранее называл бывшего президента США Барака Обаму «террористическим лидером».

Отмечается, что призыв правозащитников обращён к Сенату Конгресса США, в котором 30 июля пройдут слушания по вопросу назначения генерала на пост в военном ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы Пентагона отправлен в отставку