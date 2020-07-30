Сеул, , 06:41 — REGNUM Северокорейские военные в начале июля провели испытание противокорабельной ракеты, сообщает 30 июля агентство Yonhap со ссылкой на источники в Южной Корее.

«Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений Северной Кореи», — заявил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что о проведении испытаний Пхеньян не сообщал. По имеющейся в распоряжении южнокорейских военных информации, ракета класса «море-море» была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 километров.

Ранее представители Южной Кореи и США заявляли о необходимости уничтожения всех баллистических ракет КНДР.

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