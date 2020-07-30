Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Восстановление в условиях пандемии нового коронавируса работы мировой транспортной системы, а также оживление туристической отрасли обсудили представляющие страны «группы семи» (G7) эксперты. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится о том, что «признавая сохраняющиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19», эксперты G7, тем не менее, «выступили с инициативой по оживлению глобальной транспортной системы».

Отмечается, что в ходе обсуждения была подчёркнута необходимость развития сотрудничества на уровне международных организаций, национальных правительств и отраслей промышленности. Эксперты признали важнейшую роль транспорта в восстановлении мировой экономики, на что требуется обратить особое внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранение структуры «группы семи» (G7) правительство Японии считает «крайне важным», но оставляет решение о возможности пригласить на саммит Россию за США. Ранее власти Германии отклонили предложение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в «группу семи» (G7).

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