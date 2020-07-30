Вена, , 06:30 — REGNUM Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле считает, что европейские лидеры должны дать «политический ответ» в случае, если США примут санкции против «Северного потока — 2», пишет 29 июля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — объяснил он свою позицию.

Зеле добавил, что реакция необходима для отстаивания европейскими странами своего суверенитета и независимости, особенно в той части, которая касается вопросов энергобезопасности.

Ранее с аналогичным заявлением выступил председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. По его словам, США, действуя против проекта «Северный поток — 2», игнорируют интересы своих европейских союзников.

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