Кольцово, Новосибирская область, , 06:08 — REGNUM На пост главы новосибирского рабочего посёлка Кольцово претендуют три кандидата. На сегодняшний день зарегистрирован только один из них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, на выборы в качестве самовыдвиженца выдвинулась Ирина Видяева 1981 года рождения. Она окончила Новосибирский гуманитарный институт. Сейчас работает менеджером по продажам в ООО «Мясокомбинат Обской». Проживает в Новосибирске. Является зарегистрированным кандидатом.

Претендует на пост и действующий глава Кольцово Николай Красников, 1955 года рождения. Он выдвигается от местного отделения партии «Единая Россия».

Третьим кандидатом является Антон Перевалов, 1984 года рождения. Он окончил Бийский педагогический государственный университет им. В. М. Шукшина. Работает ведущим дизайнеров в ООО «Интернет-новости». Проживает в Новосибирске. Выдвинулся от новосибирского региональногоотделения ЛДПР.

Отметим, выборы мэра Кольцово пройдут 13 сентября 2020 года.