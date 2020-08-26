Приштина, , 00:31 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 24 августа принял участие во встрече представителей правящей коалиции Косово. Вечером того же дня политик принял участие в передаче Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini, где рассказал об итогах встречи и своих требованиях к премьер-министру.

По словам Харадиная, если Специальный трибунал нанесет удар по Косово, он станет одним из факторов стабильности в крае и должен во имя национальных интересов быть назначен на один из трех ключевых постов. По всей видимости, речь идет о постах премьер-министра, президента и спикера парламента.

Также политик заявил, что в случае, если встреча представителей Косово и Сербии в Вашингтоне 4 сентября будет проходить в формате два на два, министр юстиции (представитель Альянса за будущее Косово) Селим Селими должен участвовать во встрече.

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