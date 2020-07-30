Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Председатель подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) заявил, что прошедшие 29 июля антимонопольные слушания подтвердили опасения о нарушениях в работе компаний Amazon, Apple, Facebook и Google. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, которые приводит агентство, услышанная от свидетелей информация «подтвердила доказательства, собранные нами в течение последнего года», а руководители приглашённых компаний в ходе своих ответов на вопросы конгрессменов признали, что их компании допускают беспокоящие членов подкомитета действия.

Сисилини подчеркнул, что у обладающих огромным влиянием компаний, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам, «есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью».

Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.

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