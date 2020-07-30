Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Смысл защиты Германии от России в условиях, когда Берлин платит Москве за газ, не понял президент США Дональд Трамп. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?», — выразил недоумение Трамп.

Он также подчеркнул, что Германия вновь не заплатила свой взнос в НАТО в размере двух процентов от национального ВВП. Именно поэтому, отметил Трамп, США и выводят часть своего военного контингента с немецкой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Бельгии Филипп Гоффен положительно оценил частичный вывод войск США из Германии. По его словам, этот поступок свидетельствует о доверии Вашингтона к Брюсселю.

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