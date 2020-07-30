Минск, , 04:07 — REGNUM Авторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за публикации, которые нарушают законы Белоруссии, заявил 29 июля первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты», — пояснил он.

Сегодня, по словам Казакевича, большинство нарушений в Telegram-каналах связаны с политической повесткой, в частности, некоторые авторы призывают к нарушению общественного порядка в Белоруссии.

Напомним, политическая ситуация в Белоруссии обострилась в преддверии президентских выборов. Ранее под Минском задержали более 30 человек, предположительно граждан России. Они, по утверждения в белорусской прессе, якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Читайте также: В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии