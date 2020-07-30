Париж, , 04:09 — REGNUM Задержанный во Франции в прошлом году член баскской радикальной группировки ЕТА Хосе Антонио Уррутикоичеа решением апелляционного суда Парижа будет переведён под домашний арест. Об этом 29 июля сообщает агентство France-Presse (АFP).

По данным агенства, на состоявшихся в этот день слушаниях председатель следственной палаты заключил, что находящийся под арестом с момента задержания Уррутикоичеа «может быть помещён под домашний арест при условии обязательного ношения электронного браслета».

Напомним, что в январе 2020 года французский суд одобрил один из двух запросов на экстрадицию задержанного радикала в Испанию, в связи с предполагаемой ролью Уррутикоичеа в теракте в Сарагосе в 1987 году, когда погибли 11 человек, включая шесть несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года гражданская гвардия Испании совместно с французской службой внутренней разведки задержали члена баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоичеа, более известного как Йосу Тернера. Он был арестован в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции в городе Салланш в ходе операции под названием «Украденное детство».

Напомним, ЕТА — баскская левая радикальная, националистическая организация, которая выступает за независимость Страны басков. Этот регион расположен на севере Испании и юго-западе Франции. Свое существование организация прекратила в 2018 году.

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