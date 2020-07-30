Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Законопроект «О защите Америки от шпионов», который дает госдепу право отказывать в предоставлении виз лицам, высланным из США по обвинению в разведдеятельности, представлен в американском Сенате, сообщается на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.

В процедуре внесения документа помимо Рубио принимали участие и другие сенаторы от Республиканской партии — Тед Круз, Келли Леффлер и Том Тиллис. Отмечается, что в настоящее время у высланных из страны «шпионов» есть право незамедлительно после выезда подать заявление на получение новой визы.

Кроме того, в авторы документы отмечают, что в случае приятия законопроекта госдепартамент все-таки сможет, если это необходимо, предоставить визу указанным лицам для соблюдения ряда международных обязательств США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в США гражданин Сингапура Ео Цзюнь Вэй был обвинен в сборе военно-политической информации для спецслужб Китая.

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