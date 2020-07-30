Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Покупки в США предметов искусства компаниями, которые якобы связаны с российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, являются попыткой обойти введённые против них санкции, пишет 29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад, подготовленный членами Сената США.

В документе утверждается, что за два года расследования сенаторам удалось выявить фиктивные сделки с аукционными домами на общую сумму $18 млн. По информации источников, российские бизнесмены якобы обходили санкции путем перевода денег в подставные компании для инвестирования в ценные предметы искусства.

«Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на $18 млн в течение нескольких месяцев после введения санкций», — цитирует газета вывод сенаторов.

В свою очередь, представители аукционных домов сообщили, что не видели в действиях представителя покупателя ничего странного, а его адвокат отверг информацию о том, что тот представлял интересы Ротенбергов.

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